В Красноярске водителей начали штрафовать за парковку на остановках

СЕГОДНЯ 03:59 2019-10-12T03:59:45+03:00

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Накануне на остановках Советского района прошел совместный рейд Красноярскгортранса и ГИБДД, рассказали в городской администрации. Проверяющие выясняли, насколько аккуратно паркуются водители маршруток, высаживая и набирая пассажиров, а заодно и штрафовали водителей такси и легковушек, которые привыкли парковаться в остановочных карманах.

Красноярских автомобилистов караулили на остановках, где чаще всего замечают припаркованные на остановках машины, - на Партизана Железняка в обоих направлениях движения. С остановок «Медицинский университет» и «Краевая больница» эвакуировали за час 3 автомобиля, 4 водителей оштрафовали на 1 000 рублей. Попался и таксист без лицензии, он заплатит 5 000 рублей штрафа.

- В случае фиксированных нарушений уведомляем перевозчика конкретного маршрута, - рассказал замруководителя Красноярскгортранса Сергей Барсуков, - а тот, в свою очередь, привлекает своих водителей к ответственности. Как правило, это лишение денежной премии.

Добавим, что такие рейды - не редкость. За этот год их было около 40.

ИСТОЧНИК KP.RU