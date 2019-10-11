Губернатор Красноярского края: объекты Универсиады готовы вновь принимать спортивные состязания

СЕГОДНЯ 17:20 2019-10-11T17:20:20+03:00

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Объекты Универсиады вновь готовы принимать спортивные состязания как российского, так и мирового уровня. Об этом на заседании Совета по физкультуре и спорту при Президенте РФ сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс. Главной темой заседания, прошедшего в Нижнем Новгороде, стало обсуждение роли регионов и муниципалитетов в развитии физической культуры и спорта.

- Универсиада прошла буквально несколько месяцев назад. Естественно, хорошая инфраструктура пользуется большим спросом, прежде всего, у самих красноярцев – как у молодежи, так и у лиц старшего поколения. Но это национальное достояние, мы хорошо это понимаем, – сказал губернатор края.

Добавим, что в декабре в Красноярске пройдет национальный чемпионат по фигурному катанию. Есть положительное решение по проведению здесь чемпионата мира по вольной борьбе. Сибирский город подал заявку на чемпионат мира по фристайлу и сноуборду, весной ожидается положительное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU