2019-10-11T15:25:10+03:00
Происшествия

В Красноярском крае подросток решил побегать по цистернам грузового поезда

Сейчас он находится в реанимации
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае подросток решил побегать по цистернам грузового поездаВ Красноярском крае подросток решил побегать по цистернам грузового поездаФото: Мария ЛЕНЦ
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На станции Уяр подросток решил побегать по цистернам грузового поезда. В результате попал в больницу и находится в реанимации. Врачи пока не дают никаких прогнозов. А случилось это 8 октября приблизительно в 23 часа, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

- Пробегая по одной из цистерн грузового поезда, подросток задел рукой высоковольтный провод. В этот момент его ударило электрическим током, в результате чего он получил ожоги различной степени. В настоящее время подросток находится в реанимационном отделении КГБУЗ «Уярская РБ», - сообщили в ведомстве. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что подобные случаи происходят очень часто. Так, в начале сентября в Ачинске 15-летний школьник перелазил через вагоны и попал под напряжение, но очевидцы не смогли ему помочь до приезда специалистов – была опасность поражения током. Стоит еще раз напомнить, что железная дорога – не место для развлечений, игры, позерство и хулиганство могут стоить жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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