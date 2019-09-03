Помочь смогли не сразу. В Ачинске 15-летнего подростка ударило током на ж/д станции

СЕГОДНЯ 04:59 2019-09-03T04:59:05+03:00

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В Ачинске 15-летнего подростка ударило током на железнодорожной станции, сообщают жители в соцсетях. Мальчик перелазил там через вагоны и, в итоге, попал под напряжение. По сообщениям ачинцев, у ребенка 98 процентов ожогов тела. После удара он оказался на крыше вагона. Долго стонал. Но сразу броситься на помощь очевидцы не смогли, поскольку была опасность также получить удар током.

Когда подоспели медики, стало очевидно, что состояние у паренька очень тяжелое, и его транспортировали в ожоговый центр, в Красноярск. Сейчас за его жизнь борются медики, однако прогнозов не дают. Для парня в соцсетях объявили сбор крови. О его семье пока ничего не известно. Очевидно, впрочем, что подросток не впервые оказался на железнодорожной станции - видимо, играл тут постоянно. Хотя неоднократно сообщалось о том, что детям не место на вагонах, ж/д мостиках и путях - это опасные объекты, существует большая вероятность получить разряд тока.

ИСТОЧНИК KP.RU