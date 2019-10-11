В Красноярском крае полицейские разыскали 58 потерявшихся туристов и грибников

СЕГОДНЯ 08:37 2019-10-11T08:37:28+03:00

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В Красноярском крае полицейские разыскали 58 человек, потерявшихся в лесах. Добавим, помогали им в этом спасатели, добровольцы, местные жители. А терялись ведь не только грибники и ягодники. Но и туристы, рыбаки и охотники. И даже дети, которые по недосмотру родителей оказывались в лесу. Из недавних – случай в Ирбейском районе, когда 4-летний мальчик ушел гулять, а его поисками занимались 300 человек.

Замначальника краевой полиции Эдуард Хавабу рассказал, что 58 человек были найдены живыми благодаря своевременному обращению родственников и сраженной работе поисковых команд. На самом деле количество пропавших больше. Так, до сих пор нет информации о 22 гражданах, из которых 2 – несовершеннолетние.

Чтобы избежать трагического финала, жителям края стоит самим заранее позаботиться о своей безопасности. Самое главное – сообщать родственникам цель и маршрут похода. Обязательно брать с собой спички, крепкий нож, запас еды на сутки и воду, заряжать телефон полностью. И желательно не ходить в лес в одиночку.

ИСТОЧНИК KP.RU