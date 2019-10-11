В Красноярске 250 дольщиков получают компенсацию на аренду жилья

СЕГОДНЯ 04:42 2019-10-11T04:42:29+03:00

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В Красноярском крае участники долевого строительства, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, получают компенсации за аренду жилья. Им возмещают расходы на оплату найма жилых помещений. Об этом сообщает министерство строительства региона.

Согласно краевому закону, выплаты составляют в пределах 10 тысяч рублей для одиноко проживающих и 15 тысяч рублей – для семей. На сегодня их получают 250 человек, еще 6 пакетов документов находятся на рассмотрении.

Кроме того, на последней сессии Заксобрания края депутаты приняли законопроект «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае», направленный на защиту прав участников долевого строительства. Согласно нему, застройщики, которые возьмут на себя обязательство по выделению квартир для наименее защищенных категорий дольщиков, могут без торгов получить земельный участок под застройку. Первым таким участком станет земля на улице 8 Марта.

Чтобы получить участок, застройщики должны уже сейчас предоставить обманутым дольщикам готовое жилье в эквиваленте 10 % будущей постройки на льготной земле.

Добавим также, что с декабря финансовую компенсацию будут получать те из дольщиков, чьи дома не будут достраиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU