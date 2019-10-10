В Красноярске обманутым дольщикам обещают с декабря выплачивать компенсации

СЕГОДНЯ 03:55 2019-10-10T03:55:24+03:00

Выплачиваь деньги будут тем, чьи дома не достроят

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Обманутые дольщики в Красноярске с декабря начнут получать финансовую компенсацию, расссказал министр строительства региона Сергей Козупица. По его словам, выплаты получат те дольщики, чьи дома не будут достроены.

- Если достроить выходит дороже, чем выплатить компенсацию, то решение принимается в пользу второго варианта, -рассказал Сергей Козупица. - Окончательно решает, достраивать дом или выплачивать компенсацию, Наблюдательный совет Федерального фонда.

Вопросы выплат также будет решать не региональный фонд, а федеральный. Вскоре соответствующее соглашение собираются подписать. Пострадавших от недобросовестных застройщиков людей заверили, что компенсация будет выплачиваться, исходя из рыночной стоимости жилья. Региональный фонд займется вопросами достройки домов. Первыми в очереди на достройку числятся дома по Грунтовой, 28а и дома скандальной компании «Реставрация» - по ним собраны все необходимые документы.

ИСТОЧНИК KP.RU