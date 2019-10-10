ФСБ и мэрия проверяют рынки Красноярска в поисках незаконных магазинов

СЕГОДНЯ 14:13 2019-10-10T14:13:33+03:00

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Неспокойно в последнее время вокруг департамента муниципального имущества и земельных отношений. Громкие скандалы и тперь - проверки городских рынков. Как сообщили в администрации Красноярска, поводом для проверкок стало несоблюдение требований земельного законодательства.

К примеру, рынок «Южный». Здесь располагались кафе и другие объекты торговли, а по документам - склады и промзона. При этом предприниматели продлили договор аренды (заключили они его еще в 2009 году). Выяснилось также, что часть участков торговцы занимают здесь вообще незаконно. После проверок на рынках пройдет и служебная проверка в самом департаменте муниципального имущества и земельных отношений. Муниципальные участки чиновники департамента сдавали в аренду по заниженной цене. Пока официально не подтвердили, связаны ли проверки со скандалом о взятках в департаменте.

ИСТОЧНИК KP.RU