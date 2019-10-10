Экологи-активисты составили рейтинг районов Красноярска по уровню загрязнения

СЕГОДНЯ 10:18 2019-10-10T10:18:51+03:00

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Независимые экологи составили рейтинг районов Красноярска по уровню загрязнения. Карту опубликовали в соцсетях проекта Nebo.live. На ней видно, где обычно воздух такой, что в горле першит и глаза щипит, а где - можно дышать полной грудью. Правда, скидку надо сделать все же на то, что абсолютно чистыстых районов в городе нет. Смиритесь, идеалисты.

Карта Фото: Nebo.live

- Но если учитывать реалии и выбирать более безопасные районы, - поясняют авторы проекта, - то можно с уверенностью сказать, что самым чистыми районами остаются районы с отдаленностью от скопления котельных. Это же правило распространяется на районы, которые принято считать не самыми экологичными – Северный и Взлетка также остаются наиболее благоприятными для проживания в плане качества воздуха. Но там есть риск смены направления ветра от алюминиевого завода, что бывает нечасто и подтверждается нашими данным.

Самыми экологически чистыми стали Удачный и Академгородок, что, впрочем, ожидаемо - все-таки зеленые районы, удаленные от вредных производств.

ИСТОЧНИК KP.RU