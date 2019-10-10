2019-10-10T06:37:46+03:00
Происшествия

Голый и несмешной: задержан мужчина, раздевшийся в центре Красноярска

Сбросить с себя одежду он решил на Ленина
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Голый и несмешной: задержан мужчина, раздевшийся в центре Красноярска Фото: пресс-служба краевого управления РосгвардииГолый и несмешной: задержан мужчина, раздевшийся в центре Красноярска Фото: пресс-служба краевого управления Росгвардии
Изменить размер текста:

Накануне в центре Красноярска задержали голого молодого мужчину. Он сбросил с себя всю одежду средь бела дня на улице Ленина. Оставил ее на тротуаре, а сам лег на дорогу на пересечении Ленина и Декабристов. Поскольку обнаженный мужчина лежал прямо на проезжей части, водители его объезжали. Но неровен часкто-то мог и наехать. Вовремя рядом оказался наряд вневедомственной охраны, сотрудники Росгвардии вмешались и пресекли обнаженку.

В ведомстве пояснили, что состояние мужчины вызвало опасения сотрудников. Поэтому было решено прибегнуть к помощи медиков. Внятно мужчина объяснить, почему разделся, не смог, однако агрессии не проявлял и в целом вел себя довольно тихо. Сейчас за состоянием следят медики, которые выяснят причину неадекватного поведения мужчины. К слову, это может быть и употребление запрещенных веществ, и тяжелое заболевание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В аэропорту Красноярска установили белоснежный рояль в зоне прилета
В Красноярске поликлиника фальсифицировала итоги диспансеризации
Вандалы уничтожили маркировку для слабовидящих в центре Красноярска
Вице-спикера горсовета Красноярска собираются лишить полномочий
В Красноярске обманутым дольщикам обещают с декабря выплачивать компенсации
В Красноярском крае спасли сразу две двойни с экстремально низкой массой тела
Андрей Костин договорился с руководством Казахстана о развитии бизнеса группы ВТБ в Республике
«Надежда» войдёт в состав Группы «АльфаСтрахование»
Житель Красноярска выбросил собаку с 9 этажа после ссоры с женой
В Красноярске на Николаевском проспекте садят деревья. На это раз настоящие!
Жители деревни в Красноярском крае сами собрали деньги на освещение
Клиента выгнали из пиццерии известной сети за то, что он не сделал заказ в ожидании друга
Коммунальная авария в Красноярске: дома на 21 улице остались без холодной воды
В Красноярском крае футбольными воротами придавило подростка
Красноярская команда второй год подряд вышла в финал высшей лиги КВН
ВТБ представил мобильный сервис для предпринимателей с оплатой по QR-коду через СБП
«Росгосстрах» выплатил пострадавшим от паводка в Канске 4 млн рублей
Без метанола. Красноярцам напомнили, как выбрать безопасную «незамерзайку»
В Красноярский край привезут частицу Ризы Пресвятой Богородицы
В Красноярске начался прием заявок на ремонт дворов в 2020 году