Голый и несмешной: задержан мужчина, раздевшийся в центре Красноярска

СЕГОДНЯ 06:37 2019-10-10T06:37:46+03:00

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Накануне в центре Красноярска задержали голого молодого мужчину. Он сбросил с себя всю одежду средь бела дня на улице Ленина. Оставил ее на тротуаре, а сам лег на дорогу на пересечении Ленина и Декабристов. Поскольку обнаженный мужчина лежал прямо на проезжей части, водители его объезжали. Но неровен часкто-то мог и наехать. Вовремя рядом оказался наряд вневедомственной охраны, сотрудники Росгвардии вмешались и пресекли обнаженку.

В ведомстве пояснили, что состояние мужчины вызвало опасения сотрудников. Поэтому было решено прибегнуть к помощи медиков. Внятно мужчина объяснить, почему разделся, не смог, однако агрессии не проявлял и в целом вел себя довольно тихо. Сейчас за состоянием следят медики, которые выяснят причину неадекватного поведения мужчины. К слову, это может быть и употребление запрещенных веществ, и тяжелое заболевание.

ИСТОЧНИК KP.RU