2019-10-10T06:19:48+03:00
Звезды

В аэропорту Красноярска установили белоснежный рояль в зоне прилета

Еще не настроили, но говорят, играть смогут... все желающие
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В аэропорту Красноярска установили белоснежный рояль в зоне прилета Фото: аэропорт КрасноярскаВ аэропорту Красноярска установили белоснежный рояль в зоне прилета Фото: аэропорт Красноярска
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Белоснежный и элегантный рояль Yamaha появился в зоне прилета аэропорта имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске. По информации пресс-службы аэропорта, инструмент собрали, установили и проверили. Дело осталось за настройщиками. И уже вскоре все желающие смогут на нем сыграть. Что касается сохранности, то за нее переживать не стоит. За инструментом приглядывают сотрудники службы транспортной авиационной безопасности и глазок видеокамеры. В аэропорту считают, что это поможет сохранить рояль в первозданном виде. Впрочем, как говорится, на видеонаблюдение надейся, а сам не плошай. Да и пассажиров в аэропорту призывают поберечь красивый инструмент.

К слову, уже через неделю в Красноярске впервые пройдет фестиваль имени Дмитрия Хворостовского. Одним из организаторов как раз является аэропорт Красноярска. К тому же, гости в город, естественно, прибывать будут через главные воздушные ворота. Связана ли установка рояля с грядущим мероприятием - не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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