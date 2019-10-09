2019-10-09T16:49:29+03:00
Здоровье

В Красноярском крае спасли сразу две двойни с экстремально низкой массой тела

Двух мальчиков и двух девочек общим весом чуть больше трех килограммов, привезли в Красноярск
Татьяна РЯБИНИНА
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Две укомплектованные бригады врачей одновременно отправились в Ачинск, чтобы привезти в Красноярск двойню с очень низкой массой тела.

- Мальчики родились на 25 неделе беременности с массой тела один 840 гр, второй 850 гр. Дети были в очень тяжелом состоянии, сразу попали в реанимацию ачинского перинатального центра на искусственной вентиляции легких. Красноярские врачи выезжали на очную консультацию, оценили их как нетранспортабельных. После того как удалось стабилизировать их состояние, для экстренной госпитализации был заказан борт санитарной авиации, где по воздуху двум бригадам удалось эвакуировать малышей. Сейчас двойня находится под наблюдением врачей, наблюдается положительная динамика, - пояснил заведующий реанимационным консультативным центром Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства Николай Николаевич Попандопуло.

Чуть ранее из-за нелетной погоды двум бригадам врачей пришлось добираться на автомобилях. Они привезли в реанимацию перинатального центра Краевого центра охраны материнства и детства двойню, двух девочек, массой тела по 700 грамм, была одновременно доставлена сразу в

Сотрудники перинатального центра за две недели транспортировали две двойни – такой случилось впервые!

ИСТОЧНИК KP.RU

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