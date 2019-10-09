2019-10-09T15:37:52+03:00
Экономика

«Надежда» войдёт в состав Группы «АльфаСтрахование»

Договор о продаже 100% акций подписан
Татьяна РЯБИНИНА
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Страховые компании становятся крупнее, как это отразится на клиентах?Страховые компании становятся крупнее, как это отразится на клиентах?Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Эта сделка, о которой сообщается на официальном сайте «Надежды», направлена на усиление рыночных позиций лидеров страховой отрасли – «Надежды» - крупного игрока на рынке Сибирского федерального округа и Группы «АльфаСтрахование» - крупнейшего общероссийского страхового холдинга.

Напомним, САО «Надежда» работает с 1991 года и занимает лидирующие позиции на страховом рынке Красноярского края. Услугами компании пользуются более 700 тысяч клиентов.

«За время работы на рынке «Надежда» выросла из небольшой красноярской компании в успешного страховщика, имеющего собственную сеть продаж в девяти регионах страны, с профессиональным коллективом и сильным брендом на рынке Сибири. Мы рады стать частью команды крупнейшей частной страховой компании России. Уверены, что интеграция бизнеса даст новый импульс развитию «Надежды» и позволит нам совместно добиться высоких результатов в текущих непростых рыночных условиях», — отметила Маргарита Филиппова, генеральный директор САО «Надежда».

В течение переходного периода Маргарита Филиппова продолжит занимать должность генерального директора САО «Надежда», компания будет осуществлять операции как компания в составе Группы «АльфаСтрахование» с сохранением бренда и уникальной продуктовой линейки.

Напомним, АО МСО «Надежда» в июне вошла в состав ООО «СМК РЕСО-Мед».

Это была одна из крупнейших региональных компаний, лидер рынка ОМС Красноярского края (более 40 % рынка) и Республики Хакасия (около 60 % рынка).

ИСТОЧНИК KP.RU

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