«Надежда» войдёт в состав Группы «АльфаСтрахование»
Эта сделка, о которой сообщается на официальном сайте «Надежды», направлена на усиление рыночных позиций лидеров страховой отрасли – «Надежды» - крупного игрока на рынке Сибирского федерального округа и Группы «АльфаСтрахование» - крупнейшего общероссийского страхового холдинга.
Напомним, САО «Надежда» работает с 1991 года и занимает лидирующие позиции на страховом рынке Красноярского края. Услугами компании пользуются более 700 тысяч клиентов.
«За время работы на рынке «Надежда» выросла из небольшой красноярской компании в успешного страховщика, имеющего собственную сеть продаж в девяти регионах страны, с профессиональным коллективом и сильным брендом на рынке Сибири. Мы рады стать частью команды крупнейшей частной страховой компании России. Уверены, что интеграция бизнеса даст новый импульс развитию «Надежды» и позволит нам совместно добиться высоких результатов в текущих непростых рыночных условиях», — отметила Маргарита Филиппова, генеральный директор САО «Надежда».
В течение переходного периода Маргарита Филиппова продолжит занимать должность генерального директора САО «Надежда», компания будет осуществлять операции как компания в составе Группы «АльфаСтрахование» с сохранением бренда и уникальной продуктовой линейки.
Напомним, АО МСО «Надежда» в июне вошла в состав ООО «СМК РЕСО-Мед».
Это была одна из крупнейших региональных компаний, лидер рынка ОМС Красноярского края (более 40 % рынка) и Республики Хакасия (около 60 % рынка).
ИСТОЧНИК KP.RU