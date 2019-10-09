Житель Красноярска выбросил собаку с 9 этажа после ссоры с женой

СЕГОДНЯ 15:17 2019-10-09T15:17:53+03:00

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Истории с одинаковым началом, пили-гуляли, обычно имеют и одинаковый финал: драка, поножовщина, убийство. Но на этот раз пострадавшей оказалась собака. В общежитии на улице Северо-Енисейская попойку устроили бывшие супруги, и, как обычно и бывает в таких случаях, поругались, причем, на почве ревности. И бывший муж решил отомстить бывшей жене за все обиды разом. Тут и подвернулась под руку собака. Он схватил ее и выбросил ее в окно 9 этажа. Она упала на козырек первого этажа и от полученных травм скончалась на месте. Вахтер тут же вызвал полицию. Полицейские нашли и погибшую собаку, и того, кто ее выбросил. Было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель», собраны доказательства. Мировой суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание за это преступление: 11 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU