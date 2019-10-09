В Красноярске на Николаевском проспекте садят деревья. На это раз настоящие!

СЕГОДНЯ 14:28 2019-10-09T14:28:28+03:00

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В Красноярске началось благоустройство Николаевского проспекта, уже начали высаживать деревья и кустарники, сообщает Лаборатория новостей.

Озеленение Николаевского проспекта входило в контракт по строительству этой дороги и развязки с улицей Копылова. Однако компания «Сибиряк» не успела выполнить все работы. Красноярцы помнят скандальную ситуацию, когда в феврале, накануне универсиады, в снег «посадили» срубленные елки – все соцсети тогда были заполнены фото и комментариями. Авторы идеи тогда остались в тени, где взяли елки - непонятно, зачем городу такое "благоустройство, осталось невыясненным.

И вот только сейчас настало время настоящего благоустройства. Если и березы уже завезли, их будет 300, плюс 5500 кустарников.

Что касается состояния новенького Николаевского проспекта, то в июле КрУДор разыграл новый контракт на приведение его в порядок —асфальт «пошел волнами», тротуары начали проваливаться, а бордюрный камень раскрошился.

ИСТОЧНИК KP.RU