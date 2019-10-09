Коммунальная авария в Красноярске: дома на 21 улице остались без холодной воды

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-09T11:43:48+03:00

Пока аварию устраняют, придется потерпеть несколько часов. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Авария произошла сегодня в Центральном районе Красноярска на улице Брянская. В итоге без воды остались дома на 21 улице и часть частного сектора Покровки.

Под отключение холодного водоснабжения попала дома по адресам:

Брянская, 11, 65, 63а, 15, 56, 23;

Перенсона, 50, 51;

Качинская, 56, 54/1,2,4, 58 и частный сектор;

Транспортный, 6;

Енисейская, 1, 2, 2а;

Загородная, 1а;

Игарская, 6;

Степана Разина, 12 и 14;

Шахтеров, 2в, 2а, 4 (стр. 1, 5, 2, 4, 6, 8, 12, 14), 6, 6а, 12, 14, 17;

Полярная, 4, 6, 8, 10, 12;

Водянникова, 2, 2а, 2б, 2в;

Любы Шевцовой, 69;

Березина, 88;

Спандаряна, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 25, 27, 29, 33, 31, 35, 37, 6, 6 стр. 1-10; 8, 10, 12а, 12, 12 стр. 2 и 4, 14, 14а, 16, 16а;

Дудинская, 12б, 3, 6,16, 14, 3, 3а, 5, 5а, 5г, 5 строения 1, 3, 5 и 7;

Партизана Железняка, 4г;

Частный сектор улиц Островского, Достоевского, переулков Короткий, Поперечный и Косой.

Причина аварии не сообщается, однако важно другое: когда вода вернется. Включить воду обещают к 17.00.

Для уточнения информация по конкретным адресам - Центральная диспетчерская служба «КрасКом» (391) 211-39-63.

ИСТОЧНИК KP.RU