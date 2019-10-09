Красноярская команда второй год подряд вышла в финал высшей лиги КВН
Красноярская команда «Так-то» из Красноярска второй сезон подряд прошла в финал Высшей лиги КВН, об этом сообщает ТВК.
Во втором полуфинале Высшей лиги КВН 8 октября команды сыграли 4 конкурса: приветствие, разминку, СТЭМ и конкурс одной песни. И в финал прошли две команды: «Так-то» (14 баллов) и Сборная Снежногорска (13,6 баллов).
Они обыграли своих соперников из Рязани – «Умные люди», Тюменской области – «Наполеон Динамит», и Москвы – «Будем дружить семьями».
Финал сезона Высшей лиги КВН пройдет 14 декабря в Крокус Сити-Холл в Красногорске. В финале играют:
«Борцы. Северный десант» (Сургут)
Сборная «Татнефти» (Альметьевск)
«Так-то» (СФУ, Красноярск)
Сборная Снежногорска (Снежногорск).
Стоимость билетов начинается от 1500 рублей.
Напомним, 2018 г. команда «Так-то» также прошли в финал Высшей лиги КВН. Но чемпионами стали «Вятка» и «Раисы», красноярцы стали третьими.В финале красноряцы заняли 3 место и уступили командам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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