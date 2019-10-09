Андрей Костин договорился с руководством Казахстана о развитии бизнеса группы ВТБ в Республике

СЕГОДНЯ 15:47 2019-10-09T15:47:31+03:00

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7 октября 2019 года в ходе официального визита в Казахстан президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин встретился с Президентом Республики Касым-Жомартом Токаевым, с премьер-министром Аскаром Маминым, а также с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

В ходе встреч стороны договорились о расширении сотрудничества Группы ВТБ и Казахстана, обладающего значительным потенциалом для развития корпоративно-инвестиционного бизнеса группы ВТБ.

Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку усилиям ВТБ по финансированию предпринимательства в Казахстане и подчеркнул важность развития банковского сектора для интеграционных процессов двух стран и Евразийского союза в целом. Андрей Костин подчеркнул, что в этом году банк отмечает десятилетие присутствия в Казахстане и планирует дальнейшее активное развитие бизнеса.

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