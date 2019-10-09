2019-10-09T09:48:35+03:00
Общество

«Росгосстрах» выплатил пострадавшим от паводка в Канске 4 млн рублей

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИНФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«Росгосстрах» завершает урегулирование масштабного страхового события в Канском районе Красноярского края. Жителям из зоны затопления в Канске, страховавшим в компании свои дома и имущество, уже выплачено 4 млн рублей.

Проливные дожди, обрушившиеся на регион в конце июня, для жителей Канска обернулись настоящим бедствием: вода на реке Кан поднялась до критического уровня и, выйдя из берегов, подтопила более двухсот домов и дачных участков. Среди пострадавших были и клиенты «Росгосстраха».

По словам директора Красноярского филиала «Росгосстраха» Сергея Сотникова, страховой отдел в Канске сразу же запросил списки клиентов, чьи дома могли попасть в зону подтопления. Сотрудники расчетного центра по урегулированию убытков оперативно начали обзванивать клиентов, чтобы узнать о повреждениях и проконсультировать их по дальнейшим действиям, которые следует предпринять для получения страхового возмещения.

Всего по ущербу от паводка было принято 39 заявлений, и как только вода спала, эксперты приступили к осмотрам. Глобальных разрушений застрахованных объектов зафиксировано не было - в основном вода повредила дачные дома и хозяйственные постройки на участках.

Тем не менее прием документов и оформление выплатных дел проходили по упрощенной схеме - для того, чтобы люди максимально оперативно получили деньги и могли и приступить к восстановлению утраченного имущества. На сегодняшний день в работе осталось только одно заявление, по которому владельцам дома надо уладить юридические формальности. В самое ближайшее время по нему также будет выплачено страховое возмещение.

В Красноярском крае действует филиал ПАО СК «Росгосстрах», который включает 29 агентств и страховых отделов, а также региональный центр урегулирования убытков в Красноярске.

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