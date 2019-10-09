В Красноярске начался прием заявок на ремонт дворов в 2020 году

СЕГОДНЯ 07:08 2019-10-09T07:08:51+03:00

Их будут принимать до 22 октября. Как попасть в программу ремонта?

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До 22 октября включительно нужно принести пакет документов в отдел ЖКХ администрации своего района. Остались вопросы, пишите в комментариях Как подать заявку на ремонт двора - 2020

Чтобы двор попал в программу, необходимо оформить необходимые документы. Прежде всего собственники должны по всем правилам провести общее собрание, разработать эскиз своего будущего двора, понять какие работы необходимо провести во время благоустройства, сколько это будет стоить.

Как оформить заявку на ремонт двора?

2. Нужно участие собственников. Это и софинансирование: за ремонт двора жители должны заплатить от 2 до 20% его стоимости в зависимости от видов выбранных работ.

Это и личное участие жителей: уборка мусора, посадка деревьев и пр.

3. Желательно подойти к благоустройству комплексно и одновременно с участием в программе ремонта двора привлечь и свои собственные средства, которые жители платят каждый месяц (текущие платежи за жилое помещение, взносы на капитальный ремонт общего имущества). На общем собрании нужно принять решение, что именно вы хотите привести в порядок за счет этих средств (фасад здания, козырек над входом в подъезд, ограждения и т.д.

Заявки будут принимать до 22 октября включительно.

Приносить пакеты документов нужно в отдел ЖКХ администрации своего района. Там же можно получить консультацию и помощь в организационных вопросах и вопросах оформления документов. Отделы ЖКХ работают по будням с 09.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU