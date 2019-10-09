2019-10-09T07:08:51+03:00
Общество

В Красноярске начался прием заявок на ремонт дворов в 2020 году

Их будут принимать до 22 октября. Как попасть в программу ремонта?
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

До 22 октября включительно нужно принести пакет документов в отдел ЖКХ администрации своего района. Остались вопросы, пишите в комментариях Как подать заявку на ремонт двора - 2020

Чтобы двор попал в программу, необходимо оформить необходимые документы. Прежде всего собственники должны по всем правилам провести общее собрание, разработать эскиз своего будущего двора, понять какие работы необходимо провести во время благоустройства, сколько это будет стоить.

Как оформить заявку на ремонт двора?

2. Нужно участие собственников. Это и софинансирование: за ремонт двора жители должны заплатить от 2 до 20% его стоимости в зависимости от видов выбранных работ.

Это и личное участие жителей: уборка мусора, посадка деревьев и пр.

3. Желательно подойти к благоустройству комплексно и одновременно с участием в программе ремонта двора привлечь и свои собственные средства, которые жители платят каждый месяц (текущие платежи за жилое помещение, взносы на капитальный ремонт общего имущества). На общем собрании нужно принять решение, что именно вы хотите привести в порядок за счет этих средств (фасад здания, козырек над входом в подъезд, ограждения и т.д.

Заявки будут принимать до 22 октября включительно.

Приносить пакеты документов нужно в отдел ЖКХ администрации своего района. Там же можно получить консультацию и помощь в организационных вопросах и вопросах оформления документов. Отделы ЖКХ работают по будням с 09.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Без метанола. Красноярцам напомнили, как выбрать безопасную «незамерзайку»
В Красноярский край привезут частицу Ризы Пресвятой Богородицы
В Красноярском крае появится Фонд защиты прав участников долевого строительства
Где в Красноярском крае можно сдать кровь: график работы выездных бригад
В Красноярске ожидается похолодание, потепление и восточный ветер
Новым директором ФСИН России назначен экс-глава красноярского УФСБ
Замдиректора красноярской школы попала под уголовное дело за взятку
Ремонт моста через Бугач, поставивший в пробки район Красноярска, завершится 19 ноября
Когда красноярцы меняют резину на своих автомобилях
Спасаясь от огня, красноярка сорвалась с 5 этажа
Военные подключились к поискам пропавшего в Туве подростка
У вице-мэра Красноярска Владислава Логинова проводит обыски ФСБ
Герда, Льдинка или Умка? Красноярцам предложили выбрать имя для спасенной в Норильске медведицы
Новый центр общественного здоровья открыли в Красноярске
Второй мост через Качу построят в Красноярске
Педофила в 155 см ростом ищут в Красноярске
В Красноярске вооруженный ножом нелегал надругался над девушкой в лифте
Умные счетчики для повышения качества электроснабжения массово внедряют в Красноярском крае
ВТБ Капитал Инвестиции совершенствует мобильное приложение для инвестиций
Подруга взяла деньги в долг и не отдает. Помогли приставы
Красноярцы не признались в любви к женщинам с низкой социальной ответственностью
ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам