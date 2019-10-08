Замдиректора красноярской школы попала под уголовное дело за взятку

СЕГОДНЯ 16:04 2019-10-08T16:04:11+03:00

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Заместитель директора школы № 16 Красноярска стала фигуранткой уголовного дела из-за взятки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по краю.

Руководство учебного заведения заключило контракт на оказание услуг по уборке помещений. Со стороны школы за исполнение контракта отвечала замдиректора. Вот она и предложила директору клининговой компании: я подписываю акты принятых работ, а вы берете на работу моего знакомого.

- Понимая, что человек будет трудоустроен фиктивно, директор предложил ей передать в счет оплаты его труда 28 тысяч рублей, - рассказывают следователи. – Деньги были переведены на счет.

Сейчас подозреваемая допрошена, она признала свою вину. Пока идет следствие, замдиректора находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU