«С учителя ответственности не снимаем»: на уроке ОБЖ в красноярской школе ученик прострелил ухо одиннадцатикласснице

В школе № 16, в Красноярске во время урока ОБЖ ученице одиннадцатого класса прострелили ухо. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, произошло все еще 19 сентября. Дети тренировались в школьном тире стрелять из пневматических пистолетов. В какой-то момент на линии огня оказалась 16-летняя девушка - говорят, просто проходила мимо, а пуля задела ее по касательной. Никто даже понять ничего не успел, а девушка тут же закричала. Оказалось, ей прострелили мочку уха. В полицию о случившемся сообщили медики.

- В ходе предварительной проверки установлено, что инцидент произошел на территории одной из школ во время подготовки к военно-спортивной игре, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в краевом главке МВД. - Ученики производили выстрелы из пневматического оружия. Одна из пуль попала в правое ухо мимо проходящей ученице 11 класса.

К делу подключились сотрудники ПДН. При этом изначально появилась информация, что ранил ученицу учитель ОБЖ, однако это не так. В полиции заявили, что абсолютно точно в девушку попал ученик школы. В данный момент выясняется, как именно могло произойти подобное, ведь существует техника безопасности, по которой во время стрельбы на линии огня не может никто находиться. С учителя, к слову, ответственности не снимают.

- Существуют требования к проведению занятий по стрельбе, такие как допустимое расстояние стрельбы, ограждение. Все они были соблюдены, но, возможно, педагог переоценил возможности и не просчитал все риски, - прокомментировала ТВК случившееся директор школы.

В администрации Красноярска добавили, что серьезных травм девушка не получила. Пропустила только один урок. И сейчас посещает занятия. На педагога наложили дисциплинарное взыскание. Вопрос о возбуждении уголовного дела решится после проверки.

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