СЕГОДНЯ 14:02 2019-10-05T14:02:17+03:00

«Кричала, что ее преследуют»: красноярский полицейский рассказал, как спустил женщину с 25-метровой вышки. Фото: пресс-служба красноярской полиции

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Красноярский полицейский Сергей Щукин рассказал 7 каналу, как спустил 32-летнюю женщину с 25-метровой вышли. Напомним, 2 октября очевидцы заметили, как нетрезвая горожанка забралась на осветительную опору на стадионе «Авангард» на улице Щорса и грозилась спрыгнуть вниз. На место приехали МЧС, «Скорая», полиция. Участковый Сергей Щукин узнал возмутительницу спокойствия.

Позвонил матери, та снизу кричала, пыталась отговорить дочь от страшного поступка. Но безрезультатно. Сергей решил, что пока не поздно, нужно спускать ее пусть даже силой. Спасатели дали ему страховочный карабин и полицейский начал забираться по вышке. Хорошо, что ступени были окружены металлическими прутьями для безопасности.

По словам Сергей Щукина, он разговаривал с женщиной на высоте полчаса:

- Она не соображала, о чем говорила, будто кто-то ее преследует, гонится, если спустится, то ее убьют. Я ей обещал, что пока она со мной, ее никто не тронет. Напоминал ей о сына и матери.

Спускаться вниз было сложно – женщина сопротивлялась. А дома супруга пришла в ужас, когда узнала о случившемся, и поругалась на мужа. Но потом успокоилась.

ИСТОЧНИК KP.RU