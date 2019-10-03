СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-03T11:35:14+03:00

На высоту 25 метров и без страховки взобрался участковый, чтобы помочь спуститься нетрезвой женщине. Фото: пресс-служба полиции

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В Красноярске женщина взобралась на 25-метровую вышку стадиона «Авангард», это на улице Щорса, на правобережье. Это произошло накануне вечером, 2 октября. Что стало причиной такого поступка 32-летней местной жительницы, можно только догадываться. Она была пьяна и кричала сверху, что спрыгнет.

Вскоре на место приехал участковый Сергей Щукин. Вести переговоры на уровне высоты 10-этажного дома было бессмысленным и рискованным делом, ведь женщина могла в любой момент исполнить свою угрозу.

Первым делом полицейский позвонил матери, та примчалась и умоляла спуститься дочку вниз – не помогло. Тогда Сергей сам начал взбираться на вышку. Там, на высоте, он поговорил с женщиной, убедил ее, что спрыгнуть вниз – не лучший способ решения проблем. Так, слово за слово, метр за метром и помог ей спуститься. Все обошлось, трагедии не случилось. Женщину передали бригаде «Скорой помощи».

Напомним, что примерно в то же время в Канске нетрезвая дама, чтобы доказать мужу свою любовь, выпрыгнула из окна третьего этажа, сломав себе ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU