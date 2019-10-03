СЕГОДНЯ 06:29 2019-10-03T06:29:35+03:00

В Красноярском крае женщина шагнула из окна третьего этажа, чтобы доказать мужу свою любовь Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Канске женщина шагнула из окна третьего этажа, чтобы доказать свою любовь. Произошло это накануне поздним вечером на улице Восточной. Очевидцами стали подростки, которые гуляли рядом. Они сняли на видео свой репортаж, который затем появился в соцсетях в группе «ЧП-Красноярск».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/735535" frameborder="0"></iframe> В Красноярском крае женщина шагнула из окна третьего этажа, чтобы доказать мужу свою любовь.

Разглядеть на видео что-то сложно из-за темноты, но зато хорошо слышно. Судя по голосу, женщина была пьяна. Плача, она твердила: «Чтобы любовь доказать... Доказать своему мужу, что я его люблю». Мужчина, который суетился рядом и отгонял всех, кто пытался помощь, видимо и был тем самым, ради которого она решилась на такой поступок.

Приехавшая на вызов бригада «Скорой помощи» погрузила пострадавшую и увезла в больницу. По предварительным данным, у женщины перелом ноги, ведь она упала прямо на асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU