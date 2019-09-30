Горит 100 тонн битума. В Красноярске полыхает здание асфальтобетонного завода

СЕГОДНЯ 09:52 2019-09-30T09:56:03+03:00

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В Красноярске полыхает здание асфальтобетонного завода на Лесопильщиков, 179. Густой черный дым от пожара виден со всего города. Как рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю, пожар начался в 13.00 по местному времени. На место выехало 4 автоцистерны и 20 человек личного состава - группировка наращивается. Пока спасатели затрудняются назвать даже предварительную причину возгорания.

Фото: подписчика КП-Красноярск

- Предварительная площадь пожара уточняется, 100 тонн битума горит, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого МЧС.

Пострадавших нет. Добавим, что битум - продукт переработки нефти, при горении очень токсичен, может вызывать серьезные отравления. Добавим, что район возгорания относят к промзоне, к заволу прилегают многочисленные автосервисы и склады. Есть ли угроза распространения - пока неизвестно. «КП-Красноярск» продолжает следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU