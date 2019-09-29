Назван легкий способ сохранить сердце здоровым

СЕГОДНЯ 07:25 2019-09-29T07:25:19+03:00

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Главный кардиохирург минздрава России, академик Лео Бокерия назвал простой способ сохранить здоровым ваше сердце.

Кто не знает, в воскресенье, 29 сентября, день сердца отмечает весь мир. Его цель – профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и привлечение внимания к самой распространенной причине смертности.

Накануне Всемирного дня сердца прошла пресс-конференция Лео Бокерия в МИЦ «Известия», где он дал рекомендации по профилактике сердечных патологий. Первое: отказ от вредных привычек. Не пить и не курить. Второе: много ходить.

- Я веду статистику сердечно-сосудистой хирургии в России с 1995-го года, - подчеркнул кардиохирург. – У нас уменьшилось количество сердечно-сосудистых заболеваний, увеличилась продолжительность жизни. Потому что мы стали меньше курить и пить, больше двигаться.

Доказано: гипертония не прогрессирует, если человек начинает придерживаться диеты, заниматься физическими упражнениями. Систематически!

- Самый доступный способ – ходьба. Лигой здоровья нации, Бакулевским центром были предложены такой проект, как «10 000 шагов к жизни». Это привычный вид физической нагрузки для человека любого возраста и пола. У ходьбы практически нет противопоказаний.

В день врачи рекомендуют проходить не меньше 10 тысяч шагов.

- Причем ходить надо равномерно, чтобы человек мог одновременно говорить и дышать, =- отмечает Лео Бокерия. – Так в организм будет поступать больше кислорода. Для начала достаточно ходить два часа в неделю, в удобном ритме. Лучше, чтобы человек держал определенный темп, шел не расслабленно. Постепенно можно увеличивать нагрузки.

ИСТОЧНИК KP.RU