В Красноярске неизвестный похвастался размерами своего достоинства

СЕГОДНЯ 11:38 2019-09-28T11:42:37+03:00

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Надпись «У меня 14,7 см», исполненную голубой и оранжевой краской на припаркованном «Митцубиси», обнаружили сегодня утром жители одного из домов в Якорном переулке, возле здания городского архива. Но это еще не все – иномарка по всему периметру была исписана матерными и похабными словами. Фотографии появились в паблике «ЧП-Красноярск» и вызвали бурное обсуждение, в том числе по поводу размера: много это или мало.

Подписчики предположили, что автором надписи мог стать обиженный муж, от которого ушла жена. Или какая-нибудь девушка, которая хотела таким образом опозорить неверного кавалера, принизив его достоинство.

Появилась мысль, а не причастен ли к этому безобразию тот самый Толя, которому накануне сразу три девушки признались, что они беременны? Напомним, что дамы, узнав, что ждут ребенка от одного молодого человека, решили отомстить: написали признание на асфальте, сделали фотографии и разослали их во все СМИ города.

ИСТОЧНИК KP.RU