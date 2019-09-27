В Красноярске группа беременных от Толи девушек решила разобраться с ним через СМИ
Практически во все СМИ Красноярска в пятницу, 27 сентября, поступило письмо с фото и видео, на котором молодой человек, якобы гуляя по набережной в Тихих зорях, случайно снял надпись на асфальте: «Толя, я беременна от тебя». Точнее, таких надписей три - от Риты, от Милы и от Наташи. В соцсетях неизвестного Толю уже окрестили заядлым ловеласом и шутят на предмет того, что количество беременных может увеличиться.
В Красноярске группа беременных от Толи-ловеласа девушек решила разобраться с ним через СМИ.Видео: от подписчика
Не исключено, что рассылку организовали сочувствующие нелегкой доле друзья беременных. А возможно, и сами девушки решили таким образом свести счеты с ловеласом - как говорят в таких случаях правоохранители, «группой лиц по предварительному сговору».
«Я беременна от тебя!»: сразу несколько девушек ждут ребенка от жителя Красноярска Толи-ловеласа и негодуют Фото: от подписчика "КП"
- Надеюсь, у Толи есть место, чтобы разместить всех этих прекрасных девушек у себя, - заключает молодой человек на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU