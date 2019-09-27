2019-09-27T12:39:15+03:00
Общество

В Красноярске группа беременных от Толи девушек решила разобраться с ним через СМИ

Не исключено, что количество беременных может увеличиться, шутят в соцсетях [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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«Я беременна от тебя!». Фото: от подписчика "КП"«Я беременна от тебя!». Фото: от подписчика "КП"
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Практически во все СМИ Красноярска в пятницу, 27 сентября, поступило письмо с фото и видео, на котором молодой человек, якобы гуляя по набережной в Тихих зорях, случайно снял надпись на асфальте: «Толя, я беременна от тебя». Точнее, таких надписей три - от Риты, от Милы и от Наташи. В соцсетях неизвестного Толю уже окрестили заядлым ловеласом и шутят на предмет того, что количество беременных может увеличиться.

В Красноярске группа беременных от Толи-ловеласа девушек решила разобраться с ним через СМИ.Видео: от подписчика

Не исключено, что рассылку организовали сочувствующие нелегкой доле друзья беременных. А возможно, и сами девушки решили таким образом свести счеты с ловеласом - как говорят в таких случаях правоохранители, «группой лиц по предварительному сговору».

«Я беременна от тебя!»: сразу несколько девушек ждут ребенка от жителя Красноярска Толи-ловеласа и негодуют Фото: от подписчика "КП"

«Я беременна от тебя!»: сразу несколько девушек ждут ребенка от жителя Красноярска Толи-ловеласа и негодуют Фото: от подписчика "КП"

- Надеюсь, у Толи есть место, чтобы разместить всех этих прекрасных девушек у себя, - заключает молодой человек на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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