2019-09-25T11:17:25+03:00
Общество

В Красноярске генпрокурор России Юрий Чайка назвал причины распространения лесных пожаров

Он провел совещание, на котором сделал ряд заявлений
Татьяна РЯБИНИНААся ЖУКОВА
Поделиться:
Генпрокурор России Юрий ЧайкаГенпрокурор России Юрий ЧайкаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В этом году в ряде регионов России случились пожары, захватившие миллионы гектаров леса. Сейчас настало время проанализировать причины сложившейся ситуации и сделать выводы, - с этой целью в Красноярск прилетел на совещание генпрокурор России Юрий Чайка.

Он подчеркнул, что практически во всех регионах потребовалось вмешательство прокуроров для финансирования противопожарных мероприятий, поскольку сил и средств для борьбы с огнем не хватает.

- Практически во всех регионах требовалось вмешательство прокуроров для финансирования противопожарных мероприятий, приобретения и ремонта специальной техники. По данным счетной палаты, ежегодно экономический ущерб от пожаров исчисляется десятками миллиардов рублей. Только в текущем году огнем уничтожено почти 9 миллионов гектаров леса, - сказал генпрокурор России на совещании в Красноярске.

Поскольку сейчас закон позволяет решать на местах вопрос тушения или нетушения лесных пожаров в отдаленных районах, Чайка добавил, что зафиксированы факты волокиты при решении этих вопросов. И привел в пример Иркутскую область, где площадь возгорания увеличилась с 5 га до 1,2 тыс. га и огонь распространился по территории Прибайкальского национального парка и вплотную приблизился к жилым домам. Аналогичные случаи прокуратура зафиксировала в Забайкальском и Красноярском краях.

Напомним, в этом году к тушению пожаров привлекали самолеты министерства обороны, они работали и в Красноярском крае. Федеральное агентство лесного хозяйства оценило ущерб от пожаров в семь миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске мужчина из ревности убил молодую женщину и ее 4-летнюю дочку
За неделю в крае заболели гриппом почти 10 тысяч человек, в Красноярске – около 6 тысяч
Красноярцев приглашают вкусно и полезно отпраздновать юбилей сада Крутовского!
В Красноярске чиновник, уволенный за срубленные деревья, по суду вернул место работы и получил компенсацию около миллиона рублей
ВТБ запустил пилотный проект «облачной» электронной подписи документов для бизнеса
В Красноярском крае продолжается голосование за самых профессиональных и опытных медицинских работников
Tele2 предлагает красноярцам в рассрочку смартфон и год связи
В Красноярске на остановке «Спортзал» нашли мужчину с огнестрельным ранением
Наела 40 килограммов! Белая медведица из Норильска поправляется и переезжает в новый вольер
В Красноярске объявлен лонг-лист литературной премии «НОС»
Утверждена смета строительства моста через Енисей в Красноярском крае
«Смотрите, моя бэйбочка»: интимные фото красноярской девушки стали поводом для вымогательства
Житель Зеленогорска похвалился в соцсетях стрельбой из своего окна
Шанхай на виадуке любви. Шашлычные у Центрального парка суд снова отправил под снос
На стройке в Красноярска нашли мину
Главой крупнейшей УК Красноярска стал бывший чиновник из Новосибирска
Вызывайте экзорциста! Пранкер из Красноярска ставит шок-эксперименты ради лайков
Кредитно-гарантийный портфель ВТБ в Красноярском крае
«Орел и решка» летит в Хакасию
Красноярскую «Балтику» продают с гигантской скидкой
Много паутин! Морозную зиму в крае предсказали пауки
Красноярских спортсменок с победами лично поздравил губернатор
«Машину нашли на обочине»: семья из 4 человек ушла в тайгу за шишками и не вернулась
Красноярский край назвали регионом, где чаще всего пропадают дети
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
ВТБ Капитал Инвестиции запустил Школу инвестора
В Красноярск приехал генеральный прокурор Юрий Чайка
Одинаково серые. Новые ограждения за 20 млн установят в Красноярске