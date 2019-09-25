В Красноярске генпрокурор России Юрий Чайка назвал причины распространения лесных пожаров

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-25T11:17:25+03:00

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В этом году в ряде регионов России случились пожары, захватившие миллионы гектаров леса. Сейчас настало время проанализировать причины сложившейся ситуации и сделать выводы, - с этой целью в Красноярск прилетел на совещание генпрокурор России Юрий Чайка.

Он подчеркнул, что практически во всех регионах потребовалось вмешательство прокуроров для финансирования противопожарных мероприятий, поскольку сил и средств для борьбы с огнем не хватает.

- Практически во всех регионах требовалось вмешательство прокуроров для финансирования противопожарных мероприятий, приобретения и ремонта специальной техники. По данным счетной палаты, ежегодно экономический ущерб от пожаров исчисляется десятками миллиардов рублей. Только в текущем году огнем уничтожено почти 9 миллионов гектаров леса, - сказал генпрокурор России на совещании в Красноярске.

Поскольку сейчас закон позволяет решать на местах вопрос тушения или нетушения лесных пожаров в отдаленных районах, Чайка добавил, что зафиксированы факты волокиты при решении этих вопросов. И привел в пример Иркутскую область, где площадь возгорания увеличилась с 5 га до 1,2 тыс. га и огонь распространился по территории Прибайкальского национального парка и вплотную приблизился к жилым домам. Аналогичные случаи прокуратура зафиксировала в Забайкальском и Красноярском краях.

Напомним, в этом году к тушению пожаров привлекали самолеты министерства обороны, они работали и в Красноярском крае. Федеральное агентство лесного хозяйства оценило ущерб от пожаров в семь миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU