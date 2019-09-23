В Красноярском крае потушили еще один лесной пожар

СЕГОДНЯ 06:29 2019-09-23T06:54:41+03:00

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В Красноярском крае в минувшие выходные удалось потушить еще один лесной пожар. Возгорание заметил летчик-наблюдатель во время авиапатрулирования. Тут же о происшествии сообщили в Лесопожарный центр. Специалисты отправились на место происшествия.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и торговли Красноярского края, возгорание зафиксировали в Богучанском районе. Прибывшие пожарные смогли справиться с пламенем, которое охватило территорию площадью примерно в один гектар. Всего в тушении задействовали пять человек и одна единица техники.

По предварительной информацией, возгорание могло случиться по вине местного населения. Жителей региона убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности во время отдыха в лесу. Также к местному населению напоминают, что при обнаружении возгорания нужно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

ИСТОЧНИК KP.RU