За лодочными прогулками в Красноярском крае присмотрят инспекторы

СЕГОДНЯ 05:35 2019-09-23T05:35:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярском крае сотрудники ГИМС усилят патрулирование водных акваторий края в выходные дни. Эту необходимость объясняют тем, что за отдыхающими, которые предпочитают катание на лодках, необходимо присматривать.

- Пока в регионе сохраняется теплая погода. Жители городов устремились в выходные дни на отдых вблизи водоемов. Купаться в воде уже нельзя из-за низкой температуры воды, а катание на лодках еще никто не запрещал, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Жителей региона убедительно просят отдыхающих соблюдать меры предосторожности. Настоятельно рекомендуем отложить лодочную прогулку, если ветреная погода или плавсредство не исправно. Пожалуйста, воздержитесь от заплыва, если вы нетрезвы, у вас нет спасательного жилета или если наступило темное время суток.

Напомним, с начала 2019 года в крае зафиксировали 47 происшествий на воде, в которых погибли 47 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU