«Пассажиры бросили зажатого в салоне водителя»: в Красноярске произошла серьезная авария с участием трех машин

СЕГОДНЯ 13:20 2019-09-22T13:21:29+03:00

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Серьезная авария в ночь на 22 сентября на втором километре трассы Красноярск – Элита. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы случившегося. По информации дорожной полиции, дорогу не поделили три иномарки.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «Toyota» выехал на полосу встречного движения, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД по краю. – Затем он столкнулся с автомобилем «Nissan», которым управляла женщина, и врезался в «Hyundai».

автомобили столкнулись лоб в лоб Фото: ЧП-Красноярск

Водитель автомобиля «Toyota», а также водитель и два пассажира из «Hyundai» госпитализированы. Очевидцы уверяют, что предполагаемый виновник ДТП был пьян.

«Авария произошла в 21.30. Водитель Филдера выехал на встречную полосу. Хоть машины шли потоком в оби стороны. Уходя от столкновения с ним, Нисану он раскурочил левый бок, и лоб в лоб столкнулся с Хендаем. Два пассажира виновника ДТП убежали, бросили зажатого в салоне водителя. Со слов следователя, водитель Филдера впал в кому», - сообщила одна из пассажирок автомобиля «Nissan».

Информация о том, что водитель автомобиля «Toyota» находился в состоянии опьянения, сейчас проверяется. Медики уже взяли все необходимые анализы.

В обстоятельствах ДТп разбирается полиция Фото: ЧП-Красноярск

«Видела вчера эту аварию, ехала мимо в 22.30. И скажу вам, что дорога такая темная и невнятная. Там и трезвому не мудрено съехать на встречу, а уж пьяному и с дурной головой, и подавно. Очень рада, что нет погибших, когда увидела рядом реанимацию, то подумала, что все всмятку», - написала в соцсетях красноярка Анна.

Известно, что в результате столкновения на дорогу пролилось масло. Ночью движение на этом участке пути регулировали сотрудники ГИБДД. Машины пропускали только по одной полосе.

Фото: ЧП-Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU