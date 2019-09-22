Из красноярского заповедника «Столбы» спасатели эвакуировали ребенка с острой болью в животе

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-22T11:21:30+03:00

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21 сентября в красноярском заповеднике «Столбы» за помощью к спасателям на выдвижной пост обратились родители маленького ребенка. Об этом сообщается в сводке КГКУ «Спасатель».

У маленького туриста сильно болел живот. Острая боль. Симптомы указывали на аппендицит. Ребенка и его семью транспортировали до улицы Свердловской. После этого туристы направились в больницу.

Еще один раз спасатели выезжали по сообщение ЛОВД. По имеющейся информации на реке Енисей в районе Березовки под баржей оказалась лодка с людьми. В итоге эти сведения не подтвердились.

Также несколько раз потребовалась помощь при вскрытии дверей. На Светлогорской сломался замок и хозяин попросил помочь. На проспекте Мира полицейские обратились за помощью в слесарных работах. В Шарыповском районе вызов поступил от местного участкового. Хозяйка одной из квартир длительное время не открывал дверь и не выходил на связь с родными. После вскрытия дверей в одной из комнат была обнаружена владельца жилья. Предположительно, у нее произошел инсульт. Женщину передали в руки сотрудников скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU