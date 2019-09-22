2019-09-22T11:21:30+03:00
Происшествия

Из красноярского заповедника «Столбы» спасатели эвакуировали ребенка с острой болью в животе

За помощью обратились его родители
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Помощь спасателей понадобилась маленькому ребенкуПомощь спасателей понадобилась маленькому ребенкуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

21 сентября в красноярском заповеднике «Столбы» за помощью к спасателям на выдвижной пост обратились родители маленького ребенка. Об этом сообщается в сводке КГКУ «Спасатель».

У маленького туриста сильно болел живот. Острая боль. Симптомы указывали на аппендицит. Ребенка и его семью транспортировали до улицы Свердловской. После этого туристы направились в больницу.

Еще один раз спасатели выезжали по сообщение ЛОВД. По имеющейся информации на реке Енисей в районе Березовки под баржей оказалась лодка с людьми. В итоге эти сведения не подтвердились.

Также несколько раз потребовалась помощь при вскрытии дверей. На Светлогорской сломался замок и хозяин попросил помочь. На проспекте Мира полицейские обратились за помощью в слесарных работах. В Шарыповском районе вызов поступил от местного участкового. Хозяйка одной из квартир длительное время не открывал дверь и не выходил на связь с родными. После вскрытия дверей в одной из комнат была обнаружена владельца жилья. Предположительно, у нее произошел инсульт. Женщину передали в руки сотрудников скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На окраине Красноярска загорелся склад
Требовал деньги и грозил сжечь: в Шарыпово задержали мужчину, который дважды пытался ограбить АЗС
В Красноярске на предстоящей неделе существенно похолодает
В Красноярске иномарка врезалась в «скорую», поворачивающую налево через три ряда
Житель Хакасии из ревности разгромил чужую машину
За неделю доверчивая жительница Красноярска перевела мошенникам почти полмиллиона рублей
Нашли под завалами. В Красноярском крае при пожаре в бане погиб ребенок
Горел только диван. Двое детей погибли после пожара в Красноярском крае
Из-за реконструкции «Исторического квартала» снесли деревья в центре Красноярска
Комика из Красноярска «посадили» на 5 лет за четверостишие Тютчева
Василий «Пельмень» Камоцкий выиграл очередной турнир по пощечинам, выдержав удары 135-килограммового москвича