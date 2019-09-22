На окраине Красноярска загорелся склад

СЕГОДНЯ 10:17 2019-09-22T11:13:16+03:00

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На левобережье Красноярска 22 сентября загорелось производственное помещение. Информация об этом появилось в социальных сетях. Полыхнула крыша здания складского помещения на Рокоссовского 18 «и» (Зеленая роща). Черный столб дыма поднялся высоко в небо. Люди даже начали паниковать в соцетях.

«Что это горит? Все в черном дыму?».

По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, на месте ЧП находятся склады компаний, занимающихся продажей электрооборудования, мототехники, светотехники.

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия. Судя по записи, на месте происшествия работают пожарные расчеты. По данным краевого МЧС, площадь пожара составила 1 тысяча квадратных метров. Пострадавших и погибших нет.

- Время сообщения о пожаре 11:28, время локализации 12:31, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по краю. - Горела только крыша склада, внутри ничего не пострадало. Сейчас на месте продолжают работу пожарные до полной ликвидации пожара. Это 9 единиц техники, около 30 человек личного состава.

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Сгоревший в Красноярске продуктовый склад за несколько часов до пожара под завязку заполнили товаром. Продукты, которые тут сгорели, совсем недешевые: сыры, копченые деликатесы, рыбные и мясные продукты. Сотрудники уверены, что это был поджог. (подробности).

Пожар на складе в Красноярске .ЧП-Красноярск

ИСТОЧНИК KP.RU