На окраине Красноярска загорелся склад
На левобережье Красноярска 22 сентября загорелось производственное помещение. Информация об этом появилось в социальных сетях. Полыхнула крыша здания складского помещения на Рокоссовского 18 «и» (Зеленая роща). Черный столб дыма поднялся высоко в небо. Люди даже начали паниковать в соцетях.
«Что это горит? Все в черном дыму?».
По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, на месте ЧП находятся склады компаний, занимающихся продажей электрооборудования, мототехники, светотехники.
Очевидцы опубликовали видео с места происшествия. Судя по записи, на месте происшествия работают пожарные расчеты. По данным краевого МЧС, площадь пожара составила 1 тысяча квадратных метров. Пострадавших и погибших нет.
- Время сообщения о пожаре 11:28, время локализации 12:31, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по краю. - Горела только крыша склада, внутри ничего не пострадало. Сейчас на месте продолжают работу пожарные до полной ликвидации пожара. Это 9 единиц техники, около 30 человек личного состава.
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Сгоревший в Красноярске продуктовый склад за несколько часов до пожара под завязку заполнили товаром. Продукты, которые тут сгорели, совсем недешевые: сыры, копченые деликатесы, рыбные и мясные продукты. Сотрудники уверены, что это был поджог. (подробности).
Пожар на складе в Красноярске .ЧП-Красноярск
ИСТОЧНИК KP.RU