Требовал деньги и грозил сжечь: в Шарыпово задержали мужчину, который дважды пытался ограбить АЗС

СЕГОДНЯ 07:37 2019-09-22T07:41:32+03:00

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На запись видеокамеры попало задержание мужчины, который совершил два разбойных нападения на АЗС в Шарыпово. Мужчина с канистрой в руках прошел по территории автозаправочной станции. Подошел к окошечку и что-то сказал оператору. После демонстративно последовал к колонке и вылил на нее бензин. Те же действия повторил возле другой колонки. Снова подошел к окошку. Подъехала полицейская машина. Странного посетителя скрутили и надели на него наручники.

Как пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в краевой полиции, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина устроил пожар на автозаправочной станции. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что 34-летний местный житель потребовал, чтобы оператор АЗС выдал ему все деньги. В случае отказа угрожал все сжечь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/733485" frameborder="0"></iframe> Момент преступления попал на видео.ГУ МВД по Красноярскому краю

Не получив требуемую сумму, он разлил из канистры бензин, поджег тамбур и направился к соседней заправке. Демонстративно облил бензоколонку бензином и снова начал требовать деньги. На сей раз ему повезло чуть больше. Его добычей стали 450 рублей. Но тут же его и повязали.

- Подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии и передан полицейским, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по краю. - В отношении злоумышленника возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

Поджигателю грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU