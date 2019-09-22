Требовал деньги и грозил сжечь: в Шарыпово задержали мужчину, который дважды пытался ограбить АЗС
На запись видеокамеры попало задержание мужчины, который совершил два разбойных нападения на АЗС в Шарыпово. Мужчина с канистрой в руках прошел по территории автозаправочной станции. Подошел к окошечку и что-то сказал оператору. После демонстративно последовал к колонке и вылил на нее бензин. Те же действия повторил возле другой колонки. Снова подошел к окошку. Подъехала полицейская машина. Странного посетителя скрутили и надели на него наручники.
Как пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в краевой полиции, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина устроил пожар на автозаправочной станции. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что 34-летний местный житель потребовал, чтобы оператор АЗС выдал ему все деньги. В случае отказа угрожал все сжечь.
Момент преступления попал на видео.ГУ МВД по Красноярскому краю
Не получив требуемую сумму, он разлил из канистры бензин, поджег тамбур и направился к соседней заправке. Демонстративно облил бензоколонку бензином и снова начал требовать деньги. На сей раз ему повезло чуть больше. Его добычей стали 450 рублей. Но тут же его и повязали.
- Подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии и передан полицейским, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по краю. - В отношении злоумышленника возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».
Поджигателю грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU