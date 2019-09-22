В Красноярске на предстоящей неделе существенно похолодает

СЕГОДНЯ 07:01 2019-09-22T07:03:00+03:00

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«Бабье лето» задержится в Красноярске до середины предстоящей недели. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в красноярском Гидрометцентре, самым жарким днем будет понедельник, 23 сентября. Облачно, с прояснения и без осадков. До +25 градусов в дневные часы. Ветер южный до 4 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до +7 градусов.

Во вторник, 24 сентября, уже будет прохладнее – до +17 градусов днем и до +8 градусов в ночные часы. Все так же без осадков.

В среду, 25 сентября, синоптики прогнозируют до +16 градусов в светлое время суток. Небольшой дождь, ветер западный до двух метров в секунду. Ночью температура около +4 градуса.

В четверг, 26 сентября, солнце скроется за облаками. Небольшой кратковременный дождь и всего +11 градусов днем. Ночью пройдет дождь и +3 градуса.

В пятницу, 27 сентября, еще холоднее. Ожидается всего +10 градусов в дневные часы. Временами будет идти дождь, а ночью еще начнет пробрасывать снег.

В субботу, 28 сентября, всего +8 градусов днем. Пасмурно и дождливо.

Поэтому стоит настраиваться, что лето скоро окончательно нас покинет и в свои права вступит осень с ее дождями, заморозками и гололедом.

ИСТОЧНИК KP.RU