2019-09-22T07:44:40+03:00
Происшествия

В Красноярске иномарка врезалась в «скорую», поворачивающую налево через три ряда

Сейчас полицейские разыскивают свидетелей аварии [фото, видео]
Ольга КОСТИНА
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Автомобиль "скорой" попал в ДТП Фото: ЧП-КрасноярскАвтомобиль "скорой" попал в ДТП Фото: ЧП-Красноярск
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В Октябрьском районе Красноярска 21 сентября около десяти часов утра на улице Годенко произошла авария с участием машины скорой помощи. Видеозапись с камер уличного наблюдения опубликовали в социальных сетях.

Судя по записи, «скорая» поворачивала налево и проехала через два ряда. Автомобили уступили ей дорогу. Но во время движения по третьему ряду в спецмашину врезался автомобиль «Subaru». От сильного удара легковушку выбросило на газон. К счастью, во время аварии никто не пострадал. Только транспорт. В результате столкновения серьезно повреждена передняя часть иномарки, которой управляла женщина.

Разыскиваются очевидцы аварии Фото: ЧП-Красноярск

Разыскиваются очевидцы аварии Фото: ЧП-Красноярск

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, водитель медицинской машины настаивает, что двигался с включенными маячками. Но второй участник аварии это категорически отрицает, уверяя, что проблесковых маячков и звуковых сигналов не было.

Разбираться в спорной ситуации предстоит сотрудникам дорожной полиции. Сейчас разыскивают свидетели случившегося, которые смогут подтвердить или опровергнуть слова водителя «скорой». По видеозаписи сложно установить истину. Слишком низкое качество.

Фото и видео: ЧП–Красноярск.

авария на Годенко .Видео проекта http://cam.krk.ru компании ОрионТелеком ЧП-Красноярск

ИСТОЧНИК KP.RU

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