Житель Хакасии из ревности разгромил чужую машину

СЕГОДНЯ 06:00 2019-09-22T06:00:21+03:00

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Ревнивый житель Черногорска (Хакасия) решил отомстить сопернику и разгромил чужой автомобиль. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в МВД Республики.

В ходе расследования выяснилось, что один из местных жителей на время одолжил свою иномарку приятелю. Тот отправился на этой машине в гости к знакомой девушке.

- В какой-то момент пришел бывший бой-френд барышни, прихвативший с собой биту, - рассказали в пресс-службе МВД Хакасии. - Терзаемый ревностью, он вызвал нового поклонника на разговор. Но новоиспеченный ухажер так и не вышел на улицу. Полагая, что припаркованный у частного дома автомобиль принадлежит сопернику, ревнивец начал наносить по машине удары ногами и руками. Вскоре в ход пошла и бита.

Глухие, удары, звон стекла, треск… Шум стоял невообразимый! Гость все-таки выбежал во двор, но к тому времени его обидчик успел убежать. Машине досталось прилично. Ее хозяин был в шоке, увидев, во что превратилась его «ласточка». Он сразу отправился в ближайшую дежурную часть писать заявление. Ущерб составил 90 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождения подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 167 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Если будет доказано, что имуществу потерпевшего был нанесен значительный ущерб, то ревнивому парню будет грозить до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU