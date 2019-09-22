За неделю доверчивая жительница Красноярска перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 04:49 2019-09-22T04:49:44+03:00

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79-летняя жительница Красноярска перевела мошенникам почти 500 тысяч рублей под предлогом выплаты компенсации. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в городской полиции.

Как позже рассказала в дежурной части потерпевшая, ей позвонил неизвестный с приятными новостями. Сообщил, что она может получить выплату процентов по вкладу. Но при одном условии - для этого нужно открыть счет. Женщина согласилась и получила подробный инструктаж. За пять дней она перевела мошеннику 465 тысяч рублей. Чуть позже, так и не получив обещанную компенсацию, обратилась с заявлением в полицию

- В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника и обстоятельств произошедшего, - рассказали в пресс-службе МУ МО МВД «Красноярское». - Возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество».

Мошеннику грозит до шести лет лишения свободы. А обманутой женщине остается надеяться, что ее обидчика быстро найдут и вернут хоть какую-то часть денег.

ИСТОЧНИК KP.RU