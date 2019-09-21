Горел только диван. Двое детей погибли после пожара в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 16:56 2019-09-21T16:57:13+03:00

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Трагедия произошла в субботу, 21 сентября, в Рыбинском районе Красноярского края. В одной их деревушек погибли двое детей. Как сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю, пожар произошел в частном двухквартирнике. Спасателей вызвали в 17.33 по местному времени. Горел диван 4х2 метра.

- Возгорание ликвидировано до приезда пожарных, - кратко сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.

Казалось бы, беда миновала. Но... два маленьких мальчика (4 года и 1 годик), - дети живущей в доме семьи - успели надышаться. Их срочно доставили в центральную районную больницу, в Заозерном. Но медики, несмотря на усилия, не смогли вытащить малышей. Через час после пожара констатировали смерть детей. Родители убиты горем, им понадобилась помощь психологов. Добавим, что специалисты не раз поясняли, что гибель от угарного газа наступает очень быстро - достаточно пары глотков.

«Комсомольская правда» - Красноярск выражает соболезнования семье погибших малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU