Из-за реконструкции «Исторического квартала» снесли деревья в центре Красноярска

СЕГОДНЯ 14:31 2019-09-21T14:31:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Реконструкцию «Исторического квартала» в центре Красноярска планируют завершить к ноябрю. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красноярска. Работы на Горького и Маркса ведет подрядчик - ДРСП Левобережное. Цель довольно амбициозная - восстановить исторический облик квартала.

На территории снесли 7 кленов, демонтировали бордюры и дорожное полотно. В дальнейшем здесь уложат брусчатку и деревянный тротуар, а на месте кленов высадят новые деревья - появится сквер. В планах - высадить 700 деревбев и кустарников разных видов. Кроме того, в планах организовать другое освещение, - фонари и прожекторы. Безусловно, на территории «Исторического квартала» будет установлено и видеонаблюдение. В мэрии Красноярска говорят, что обойдется благоустройство в 58,4 миллиона рублей. Уже этой осенью горожане смогут увидеть результат.

ИСТОЧНИК KP.RU