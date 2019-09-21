СЕГОДНЯ 13:55 2019-09-21T13:58:36+03:00

Комика из Красноярска «посадили» на 5 лет за четверостишие Тютчева Фото: личная страница Ильи Соболева в соцсетях

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Стендап-комика из Красноярска Илью Соболева «посадили» на 5 лет за четверостишие Тютчева о цензуре. Российский мастер стендапа и музыкант стал участником проекта рэпера Оксимирона «Сядь за текст». В нем популярные актеры, певцы и деятели шоу-бизнеса читают стихи и прозу известных авторов, а судья зачитывает им приговор и указывает на «преступления».

- Целю создания данной программы является предоставление зрителям информации о содержании отдельных фрагментов мировой литературы, - предупреждают создатели проекта. - Любая трактовка программы, отличающаяся от данной, не совпадает с целями создателей.

Что касается Ильи Соболева, то он прочитал четверостишие Тютчева: «Давно известная всем дура - неугомонная цензура, кой-как питает нашу плоть... Благослови ее, Господь!» Судья вынес приговор - 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU