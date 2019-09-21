2019-09-21T13:58:36+03:00
Общество

Комика из Красноярска «посадили» на 5 лет за четверостишие Тютчева

Илья Соболев поучаствовал в проекте Оксимирона «сядь за текст»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Комика из Красноярска «посадили» на 5 лет за четверостишие Тютчева Фото: личная страница Ильи Соболева в соцсетяхКомика из Красноярска «посадили» на 5 лет за четверостишие Тютчева Фото: личная страница Ильи Соболева в соцсетях
Изменить размер текста:

Стендап-комика из Красноярска Илью Соболева «посадили» на 5 лет за четверостишие Тютчева о цензуре. Российский мастер стендапа и музыкант стал участником проекта рэпера Оксимирона «Сядь за текст». В нем популярные актеры, певцы и деятели шоу-бизнеса читают стихи и прозу известных авторов, а судья зачитывает им приговор и указывает на «преступления».

- Целю создания данной программы является предоставление зрителям информации о содержании отдельных фрагментов мировой литературы, - предупреждают создатели проекта. - Любая трактовка программы, отличающаяся от данной, не совпадает с целями создателей.

Что касается Ильи Соболева, то он прочитал четверостишие Тютчева: «Давно известная всем дура - неугомонная цензура, кой-как питает нашу плоть... Благослови ее, Господь!» Судья вынес приговор - 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Василий «Пельмень» Камоцкий выиграл очередной турнир по пощечинам, выдержав удары 135-килограммового москвича
Вознаграждение гарантируется. В Хакасии ищут преступтника без пальцев на обеих ногах
Суд разрешил владельцу «Китай-города» реставрацию здания
Мэрии Красноярска грозит уголовное дело за снесенный на кладбище забор
Поллитра гашишного масла и марихуана могут стоит 10 лет свободы жителю Красноярского края
Представился наследником. Мошенник из Москвы ограбил красноярца на 2,5 миллиона рублей
Все из-за парковки. Красноярцев возмутила вырубка деревьев на Татышеве
На строительстве виадука в Красноярске нашли кости древних животных
Красноярцев предупредили о сильном ветре
В Красноярске возведут алюминиевый пешеходный мост Николаевский проспект
Дело экс-полицейских, обвиняемых в вымогательстве и взятках на 4 миллиона рублей, направлено в суд
Энергетики начали проверять электрооборудование с помощью цифровых технологий
СК начал проверку некачественного лечения годовалого ребенка в Красноярске
Каша с плесенью. Эксперты забраковали гречку из красноярских магазинов
В Красноярске на остановке впервые сделали антискользящую разметку
После похолодания на выходных в Красноярск вернется тепло
Увеличивали показатели. Участковый полиции под диктовку начальника составила ложное дело на предпринимателя
Коммунальщики взыскали с граффитистов ущерб за испорченные дома в Красноярске
Два быка устроили корриду на детской площадке в сквере Универсиады
Прокуроры оштрафовали за незаконные кредиты фирму в Красноярском крае
Копали водопровод - нашли кладбище. В Канске рабочие обнаружили человеческие кости