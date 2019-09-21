2019-09-21T08:31:25+03:00
Общество

Суд разрешил владельцу «Китай-города» реставрацию здания

Администрация Красноярска против и хочет оспорить решение
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Суд разрешил владельцу «Китай-города» реставрацию зданияСуд разрешил владельцу «Китай-города» реставрацию зданияФото: Мария ЛЕНЦ
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Суд разрешил владельцу «Китай-города» в Красноярске реконструировать здание, сообщает 7 канал - Красноярск.

Напомним, что здание не функционирует с 2013 года. Поводом для закрытия стала угроза обрушения. Оно действительно представляло угрозу для людей. Даже продавцов запускали по 5 человек, чтобы пол не провалился. Требовалось укрепить фундамент и несущие конструкции. Однако работы по восстановлению владелец начать так и не смог. Власти Красноярска, которые поначалу согласовали реконструкцию, через полгода передумали и разрешение отозвали. Свое решение аргументировали острой нехваткой парковочных мест. Тогда владелец обратился в суд. Накануне слушания по делу завершились в пользу предпринимателя. Однако в администрации Красноярска решением суда недовольны и собираются подать на апелляцию.

Добавим, что владельцем здания является ТЭ ООО «Да Дун Юань». Несколько лет назад сообщалось, что компания готова продать здание. Однако сделка не состоялась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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