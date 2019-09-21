СЕГОДНЯ 07:07 2019-09-21T07:07:04+03:00

20-летний мужчина из Ужура говорит, что наркотики хранил для себя

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Поллитра гашишного масла и марихуана могут стоит 10 лет свободы жителю Красноярского края. 20-летнего мужчину задержали в Ужуре, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Полицейские заметили его во время патрулирования, на окраине города. . Завидев машину полиции, парень бросился бежать. Но его все- таки поймали.

- В ходе досмотра установлено, что при себе у него наркотические вещества, которые сотрудники полиции изъяли и отправили на экспертизу. Исследование показало, что изъятые вещества – марихуана общим весом 228 граммов и гашишное масло общим весом 0,540 граммов, - рассказали в краевом главке МВД. - Задержанный пояснил, что наркотики хранил для личного употребления.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК России (Незаконное приобретение, изготовление и хранение наркотических веществ в крупном размере). Парню грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU