Представился наследником. Мошенник из Москвы ограбил красноярца на 2,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 04:42 2019-09-21T04:42:55+03:00

Изменить размер текста: A A

После смерти матери красноярец Николай А. должен был получить в наследство 2 496 917. Но его опередил мошенник из Москвы. Сергей П. знал (откуда - выясняет следствие), что на счете матери красноярца крупная сумма. 2 ноября прошлого года он пришел в один из банков на Тельмана, 28в с документами - свидетельство о смерти Людмилы А. (матери Николая) и фиктивное свидетельство о праве на наследство. Последнее, к слову, было заверено нотариально. Об этой истории «Комсомольской правде» - Красноярск стало известно из собственных источников.

Мошенник работников банка «развел» очень умело. Те выплатили ему 2,5 миллиона наличными. И Сергей П. благополучно уехал из города. Однако следствие считает, что мошеннику определенно кто-то помогал. Ведь он мало того, что знал о сумме на счете матери красноярца, так еще и очень умело подделал документы. Сейчас это выясняют следователи отдела № 5 СУ МУ МВД России «Красноярское».

- Таким образом, Сергей П. совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, - рассказал источник «Комсомольской правде» - Красноярск.

Мужчину поймали в Москве, он содержится в Матросской тишине. Известно, что родом мошенник из Тбилиси, но постоянно живет в столице.

ИСТОЧНИК KP.RU