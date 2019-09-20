Все из-за парковки. Красноярцев возмутила вырубка деревьев на Татышеве

СЕГОДНЯ 15:19 2019-09-20T15:19:13+03:00

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На Татышеве начался снос деревьев. Вместо многолетних тополей-исполинов – теперь пеньки. Напомним, рубку у павильонов велопроката начали, чтобы расширить парковку. Это всерьез возмутило часть красноярцев.

- Как заметно разное отношение предпринимателей и чиновников к природе! Предприниматели сохраняли тополя, - пишет на страничке в соцсети депутат горсовета Виталий Бондарев. - Вокруг каждого дерева создавали островки, чтобы сохранить первозданную природу на острове Татышев, а чиновники только сносят, ломают и разрушают!

К слову, у дирекции Центра реализации социальных проектов (ЦРСП) имеется разрешение на снос сотни деревьев. Однако многие красноярцы возмущены таким положением вещей - опасаются, что, как говорится, под шумок могут снести больше. Многочисленные фото и видео пеньков уже облетели соцсети города.

ИСТОЧНИК KP.RU