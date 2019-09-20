2019-09-20T14:12:24+03:00
Общество

Красноярцев предупредили о сильном ветре

Скорость ветра будет достигать 15-18 метров в секунду
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Красноярцев предупредили о сильном ветреКрасноярцев предупредили о сильном ветреФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярск 21 сентября придет ветер, сообщили в ГО, ЧС и ПБ администрации. По информации метеорологов Среднесибирского УГМС, скорость ветра будет достигать 15 – 18 метров в секунду. Поскольку ветер резко усилится, спасатели напоминают о необходимости соблюдать простые, но очень действенные правила. Иногда это спасает жизнь

- При сильном ветре ограничьте выход из зданий, проведение работ на открытом воздухе и на высоте, - напомнили спасатели. - Находясь на улице держитесь в стороне от рекламных щитов и других легких конструкций, деревьев, строящихся зданий, а также не оставляйте вблизи них автомобили. Избегайте линий электропередач, не подходите к оборвавшимся проводам.

Водителям стоит быть особенно бдительными. Соблюдайте дистанцию, скорость. Берегите себя.

Телефон ЕДДС Красноярска - 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все из-за парковки. Красноярцев возмутила вырубка деревьев на Татышеве
На строительстве виадука в Красноярске нашли кости древних животных
В Красноярске возведут алюминиевый пешеходный мост Николаевский проспект
Дело экс-полицейских, обвиняемых в вымогательстве и взятках на 4 миллиона рублей, направлено в суд
Энергетики начали проверять электрооборудование с помощью цифровых технологий
СК начал проверку некачественного лечения годовалого ребенка в Красноярске
Каша с плесенью. Эксперты забраковали гречку из красноярских магазинов
В Красноярске на остановке впервые сделали антискользящую разметку
После похолодания на выходных в Красноярск вернется тепло
Увеличивали показатели. Участковый полиции под диктовку начальника составила ложное дело на предпринимателя
Коммунальщики взыскали с граффитистов ущерб за испорченные дома в Красноярске
Два быка устроили корриду на детской площадке в сквере Универсиады
Прокуроры оштрафовали за незаконные кредиты фирму в Красноярском крае
Копали водопровод - нашли кладбище. В Канске рабочие обнаружили человеческие кости