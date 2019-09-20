Красноярцев предупредили о сильном ветре

СЕГОДНЯ 14:12 2019-09-20T14:12:24+03:00

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В Красноярск 21 сентября придет ветер, сообщили в ГО, ЧС и ПБ администрации. По информации метеорологов Среднесибирского УГМС, скорость ветра будет достигать 15 – 18 метров в секунду. Поскольку ветер резко усилится, спасатели напоминают о необходимости соблюдать простые, но очень действенные правила. Иногда это спасает жизнь

- При сильном ветре ограничьте выход из зданий, проведение работ на открытом воздухе и на высоте, - напомнили спасатели. - Находясь на улице держитесь в стороне от рекламных щитов и других легких конструкций, деревьев, строящихся зданий, а также не оставляйте вблизи них автомобили. Избегайте линий электропередач, не подходите к оборвавшимся проводам.

Водителям стоит быть особенно бдительными. Соблюдайте дистанцию, скорость. Берегите себя.

Телефон ЕДДС Красноярска - 112.

ИСТОЧНИК KP.RU