Дело экс-полицейских, обвиняемых в вымогательстве и взяточничестве на 4 миллиона рублей, направлено в суд

СЕГОДНЯ 13:19 2019-09-20T13:19:18+03:00

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Следком, ФСБ и полиция закончили резонансное дело бывших полицейских чинов, которых обвинили в вымогательстве и взяточничестве на 4 миллиона рублей. Напомним, фигурантами стали полицейские начальники с большим опытом работы (двое – из угро, один из следственного управления МВД, один – из УЭБиПК). Это, по признанию следователей, значительно осложняло работу. Тем не менее, дело движется к логичному финалу – суду.

- Следствие установило, что с 01 по 07 сентября 2017 года сотрудники полиции при пособничестве их коллеги и при посредничестве жителя города Красноярска получили путем вымогательства два миллиона рублей, являющихся частью четырехмиллионной взятки, - рассказали о подробностях преступления в пресс-службе СУ СКР по Красноярскому краю.

Такую взятку полицейские чины хотели получить за от преступников, - те надеялись смягчить статью на менее тяжкую. Кроме того, сумма – мзда за то, чтобы полиция в дальнейшем прекратила следствие в отношении преступников. Сложность в поимке состояла именно в том, что полицейские действовали группой лиц и очень хорошо понимали методы и тактику следствия. Адвокаты, к слову, тоже не спали – всячески противодействовали следователям. К делу подключилась ФСБ. Кроме того и полиция всячески помогала расследованию против оборотней в погонах. Имущество преступников арестовано, дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU