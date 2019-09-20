Россети Сибирь внедряет цифровые технологии диагностики и осмотра оборудования

СЕГОДНЯ 12:30 2019-09-20T12:30:00+03:00

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Красноярский филиал компании «Россети Сибирь» усилил работу по внедрению цифровых технологий при диагностике электрооборудования. Теперь на вооружении у энергетиков планшеты со специальными приложениями, - их разработали по заказу компании. Сейчас в компании 470 планшетов, но вскоре их количество увеличится до 536.

- Основными рабочими приложениями являются «Мобильный контролер» и «Мобильный инженер», - пояснили в пресс-службе «Россети Сибирь». - Они позволяют проводить диагностику основного оборудования, вводить в систему показания с приборов учета на месте их установки, фиксировать нарушения, автоматизировать создание и регистрацию актов технической проверки, систематизировать в электронном виде выдачу наряд-допусков и контролирует выполнение заданий.

Это значительно облегчило труд работников. Ведь раньше приходилось вести специальный журнал, куда вручную вносились все показания. Их вводили в систему по возвращении с обхода. Конечно, бывали и ошибки данных. Сейчас вся информация в системе появляется в режиме онлайн, что позволяет оперативно видеть и ликвидировать нарушения. Добавим, что такие технологии внедряются сегодня на всей территории присутствия «Россети Сибирь». Компания, к слову, постоянно работает над повышением уровня цифровизации сети. Так, в конце прошлого года в Красноярске был запущен современный Центр управления сетями (ЦУС) – специализированный комплекс, где в режиме реального времени отражены все процессы, происходящие в сетевом хозяйстве края.

ИСТОЧНИК KP.RU